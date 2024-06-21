أمن سلا يوقف شخصا بحوزته 3 آلاف قرص مخدر

هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وهو في حالة تلبس بحيازة ثلاثة آلاف قرص من مخدر الإكستازي و49 غراما من مخدر الكوكايين.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية مباشرة بعد وصوله على متن القطار القادم من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على ثلاثة آلاف قرص من مخدر الإكستازي وشحنة الكوكايين المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من المتحصلات المالية المرتبطة بتجارة المخدرات.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بغرض مكافحة نقل وتهريب وترويج الأقراص المهلوسة، التي تشكل تهديدا جديا وخطيرا لأمن الأشخاص والممتلكات وللصحة العامة.