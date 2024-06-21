بعد مقتل مشجع.. إلترات الرجاء تقرر منع الاحتفالات في جميع الأماكن

2024-06-21 / 11:30
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هبة بريس ـ رياضة 

حادث أليم ذاك الذي هز مدينة الدار البيضاء ليلة أمس بعد مقتل شاب رجاوي طعنا من طرف مجهولين ينتمون لفصيل كروي منافس في غمرة احتفالات جماهير الرجاء بفوز فريقهم بالبطولة رقم 13 في تاريخ النادي الأخضر.

و مباشرة فور هذا الحادث، أصدرت فصائل أنصار الرجاء الرياضي بلاغا قررت من خلاله منع و وقف الاحتفالات في جميع الأماكن و بمختلف مناطق المملكة.

و جاء في البلاغ: “في زخم الفرحة والاحتفالات التي يقيمها الجمهور بمناسبة تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، والتي زاغت عن مسارها في بعض الأماكن وأصبحت دون مراعاة إلى أن وصلت إلى حصد الأرواح، و منه تعلن المجموعة عن منع أي مراسيم أو إحتفال يخص هذا الشأن في أي مكان، والتركيز على مقابلة نصف نهائي كأس العرش والتي لا تقل أهمية في مسار التتويج باللقب وتحقيق الازدواجية هذا الموسم”.

2024-06-21 / 11:30
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