رئيس العصبة الاحترافية: “البطولة ستنطلق أواخر غشت و ستنتهي شهر ماي”

هبة بريس ـ رياضة

أكد عبد السلام بلقشور أن بطولة هذا الموسم لن تشهد ضغطا كبيرا في برمجة مبارياتها حيث ستحاول العصبة الاحترافية ما أمكن برمجة مباراة واحدة فقط في الأسبوع لكل فريق حتى يستفيد لاعبوه من فترة راحة كافية.

و في هذا الصدد، أوضح بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم على هامش لقاء جمعه بأندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني بأن بطولة هذا العام ستنطلق رسميا أواخر شهر غشت.

و شدد بلقشور في ذات التصريح على أن نهاية البطولة ستكون في أقصى تقدير نهاية شهر ماي المقبل حتى تسترجع البطولة الاحترافية برمجتها العادية و الاعتيادية.