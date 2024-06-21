رئيس العصبة الاحترافية: “البطولة ستنطلق أواخر غشت و ستنتهي شهر ماي”

2024-06-21 / 13:26
0

هبة بريس ـ رياضة 

أكد عبد السلام بلقشور أن بطولة هذا الموسم لن تشهد ضغطا كبيرا في برمجة مبارياتها حيث ستحاول العصبة الاحترافية ما أمكن برمجة مباراة واحدة فقط في الأسبوع لكل فريق حتى يستفيد لاعبوه من فترة راحة كافية.

و في هذا الصدد، أوضح بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم على هامش لقاء جمعه بأندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني بأن بطولة هذا العام ستنطلق رسميا أواخر شهر غشت.

و شدد بلقشور في ذات التصريح على أن نهاية البطولة ستكون في أقصى تقدير نهاية شهر ماي المقبل حتى تسترجع البطولة الاحترافية برمجتها العادية و الاعتيادية.

2024-06-21 / 13:26
0

مقالات ذات صلة

بلقشور: “التنقلات الإفريقية هي من تمنعنا من إعلان برمجة…

2024-06-21 / 13:54

بعد مقتل مشجع.. إلترات الرجاء تقرر منع الاحتفالات في…

2024-06-21 / 11:30

بلقشور: “سيتم برمجة دوري التميز طول السنة وخاصة في…

2024-06-21 / 10:54

المنتخب الوطني المغربي يرتقي في تصنيف “فيفا”

2024-06-20 / 14:31

الأهلي المصري يوجه بوصلته لظهير الرجاء الأيسر بعد فشل…

2024-06-20 / 09:41

وفاة مشجعتين للأهلي أمام ستاد برج العرب بمصر

2024-06-19 / 18:51

أندية إماراتية و سعودية تتهافت على شراء عقد هداف…

2024-06-18 / 22:18

يورو 2024.. هدف قاتل يمنح البرتغال الفوز أمام التشيك

2024-06-18 / 21:59

في مباراة مثيرة.. تركيا تفوز على جارتها جورجيا في…

2024-06-18 / 19:14

مبابي أصيب بكسر في أنفه ولا يحتاج إلى جراحة

2024-06-18 / 10:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى