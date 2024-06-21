تكسير سيارات ومحلات واعتداءات على مواطنين.. احتفالات الجماهير الرجاوية تتحول لـ”حرب” بالبيضاء

2024-06-21 / 10:13
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هبة بريس – البيضاء

تحولت احتفالات الجماهير الرجاوية، مساء أمس الخميس، الى مواجهات دامية مع فصيل كروي منافس.

وشهدت منطقة سيدي البرنوصي، يوم أمس الخميس، أعمال شغب خطيرة، تمثلت في تكسير سيارات مستوقفة بالشارع العام وواجهات محلات تجارية مع اعتراض سبيل مواطنين.

وتحولت منطقة سيدي البرنوصي الى ساحة حرب بين الجماهير الرجاوية والجماوير المنافسة، متسببة في تسجيل خسائر مادية مهمة وحالة وفاة، قبل تدخل المصالح الأمنية التي اعتقلت العشرات من المتورطين وتواصل أبحاثها للكشف عن هويات الباقين.

2024-06-21 / 10:13
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‫4 تعليقات

  2. يجب على السلطات أن تستخدم أفراد الالترات لمعرفة اسماء الفصيل المنافس حتى تتمكن من اقتلاع جدور هؤااالاء الصعاليك وأماكن تواجدهم ولا تهاون في معاقبتهم وان تراقب التدخلات المشبوهة من المسؤولين لنضع حدا لهده المهزلة

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  3. لطالما أحببنا الرجاء ونحبها ربما إلى الممات لكن لا أحب هذه النماذج العفنة المتخلفة الفاسدة الغير متربية والخارجة عن القانون أتمنى صادقا أن تعيد الدولة تربيتهم في السجون بأحكام مدى الحياة.مع التعويض للمتضررين

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