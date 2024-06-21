تكسير سيارات ومحلات واعتداءات على مواطنين.. احتفالات الجماهير الرجاوية تتحول لـ”حرب” بالبيضاء

2024-06-21 / 10:13
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هبة بريس – البيضاء

تحولت احتفالات الجماهير الرجاوية، مساء أمس الخميس، الى مواجهات دامية مع فصيل كروي منافس.

وشهدت منطقة سيدي البرنوصي، يوم أمس الخميس، أعمال شغب خطيرة، تمثلت في تكسير سيارات مستوقفة بالشارع العام وواجهات محلات تجارية مع اعتراض سبيل مواطنين.

وتحولت منطقة سيدي البرنوصي الى ساحة حرب بين الجماهير الرجاوية والجماوير المنافسة، متسببة في تسجيل خسائر مادية مهمة وحالة وفاة، قبل تدخل المصالح الأمنية التي اعتقلت العشرات من المتورطين وتواصل أبحاثها للكشف عن هويات الباقين.

2024-06-21 / 10:13
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