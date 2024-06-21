بلقشور: “التنقلات الإفريقية هي من تمنعنا من إعلان برمجة المباريات بشكل مبكر”

هبة بريس ـ رياضة

أكد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بأن هناك إكراهات كبيرة على مستوى البرمجة و هي من تعيق عمل العصبة بإعلان برمجة المباريات بشكل مبكر.

و أوضح بلقشور على هامش تصريحاته التي تلت اجتماع العصبة الاحترافية بأندية القسمين الأول و الثاني بأن تنقلات الأندية المغربية للقارة الإفريقية هي من تعيق إعلان برمجة مباريات البطولة قبل انطلاق الموسم الكروي.

و شدد رئيس العصبة الاحترافية على أن إكراهات التنقلات الإفريقية و صعوبة التنقل في القارة السمراء يضعان لجنة البرمجة في صعوبات كبيرة حيث يجب انتظار تواريخ المباريات القارية و مواعيد سفر و رجوع الأندية المغربية لإعلان برنامج كل دورة على حدة.