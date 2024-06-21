بلقشور: “سيتم برمجة دوري التميز طول السنة وخاصة في فترات التوقف الدولي”

هبة بريس ـ رياضة

أكد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم أن دوري التميز الذي تم إطلاقه رسميا في المغرب بداية من الموسم الرياضي الجديد قد لقي استحسان كل الأندية الوطنية.

و أوضح بلقشور على هامش اجتماع عقدته العصبة مع أندية القسمين الأول و الثاني الاحترافيين بأن هذا الدوري الفريد سيجمع حصرا جميع أندية القسم الأول و الثاني و سيتم برمجته على طول الموسم الكروي.

و حسب رئيس LNFP، فدوري التميز سيشهد منافسة بين أندية القسمين الأول و الثاني و سيتم برمجة مبارياته خاصة أثناء فترات التوقف الدولي للبطولة الوطنية على أن يلعب النهائي في نهاية الموسم.