إزالة 115 ألف طن من النفايات في مكة والمشاعر المقدسة

هبة بريس – وكالات

بلغ إجمالي النفايات التي جرى رفعها وإزالتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 115 ألف طن خلال موسم حج هذا العام، بحسب ماذكره أسامة زيتوني المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس.

وأوضح زيتوني أن أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمالها وأنشطتها المتعلقة بأعمال النظافة العامة ورفع وإزاله النفايات في المشاعر المقدسة عقب مغادرة الحجاج.

وأطلقت الأمانة معداتها الثقيلة وآلياتها وكوادرها البشرية في مشعر منى ابتداء من الـ13 من ذي الحجة الجاري بعد مغادرة الحجاج، للقيام بأعمال تفريغ الحاويات والصناديق الضاغطة وإزالة المخلفات المخزنة.

وكانت الأمانة قد قامت بتنظيف مشعري عرفة ومزدلفة بعد مغادرة الحجاج لهما إضافة إلى الحدود الخارجية لمشعر منى.

وأشارت إلى أن العمل يكون في جميع منطقة المشاعر المقدسة بكامل الفترتين (الصباحية والمسائية) وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وذكرت الأمانة أن المرحلة الثانية من الخطة تضمنت أيضا عملية تفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية التي تم تخزين وكبس النفايات بها خلال أيام التشريق والبالغ عددها 113 مخزنا أرضيا و1135 صندوقا كهربائيا ضاغطا للنفايات يستوعب الصندوق الواحد أكثر من 8 أطنان.

وتم تشكيل العديد من الفرق المركزية للنظافة والمجهزة بالمعدات المختلفة وذلك للبدء في تفريغ الصناديق والمخازن، ولدعم ومساندة أي منطقة بالمعدات حسب الاحتياج، كمضخات الشفط بحيث تكون هذه الفرق جاهزة على مدى 24 ساعة ومستعدة لمواجهة أي حالات طارئة كالأمطار أو الحرائق وغيرها.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة جندت 13500 عامل، نصفهم في مكة المكرمة والنصف الآخر في المشاعر المقدسة على مدى 24 ساعة ومجهزين بكامل المعدات اللازمة والآليات التي تعمل بتقنيات عالية.