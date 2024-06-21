فرنسا.. ملثمون يعتدون على مرشح من “اليمين المتطرف”

هبة بريس – وكالات

تعرض مرشح من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا لهجوم، أمس الخميس، في سوق في سانت إتيان، من قبل أفراد “ملثمين”، وفقًا لأعضاء الحزب الذين شهدوا الحادثة.

وقالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن مكتب المدعي العام في المدينة فتح تحقيقًا في أعمال العنف التي شهدتها اجتماعات المرشحين للانتخابات التشريعية، ونُقل المرشح هيرفي برويل، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي كان يرتدي جهازًا لتنظيم ضربات القلب، إلى المستشفى بعد إصابته بـ”سكتة دماغية” مؤقتة بعد الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة جرت، ظهر أمس، بينما كان أعضاء الحزب يتجولون في أحد الأسواق استعدادًا للانتخابات التشريعية، وتعرض هيرفي برويل وأربعة نشطاء من الحزب اليميني المتطرف لهجوم من قبل “مجموعة من الأشخاص الملثمين” و”يرتدون ملابس سوداء”، بحسب شهادة أحدهم.

ووفق الصحيفة فقد تم “دفع الناشطين وإهانتهم، ومعظمهم من كبار السن”، مشيرة إلى أن برويل أصيب “بسكتة دماغية” طفيفة وسقط على الأرض، وتدخلت خدمات الطوارئ بسرعة وتم نقل مرشح حزب التجمع الوطني في دائرة لوار الثانية إلى مستشفى جامعة سانت إتيان.

وأكدت “لوفيغارو” أنه تم تقديم العديد من الشكاوى في أعقاب الهجوم، وقالت النيابة العامة: “نحن في انتظار الشكاوى والشهادات الطبية لتوصيفها الدقيق للوقائع”.