طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-21 / 09:12
5

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما يرتقب أن تتكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال غرب الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا بالمناطق الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي وبالسهول الأطلسية الوسطى مع تناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 17 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالريف وبالهضاب الشرقية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

2024-06-21 / 09:12
5

مقالات ذات صلة

تنظيف الشواطئ و منع احتكار “الباراصولات” يستنفران سلطات المحمدية

2024-06-21 / 15:45

خطيب جمعة بسطات: “هناك نساء تعتقدن أن الرضاعة الطبيعية…

2024-06-21 / 15:30

حجز 39 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2024-06-21 / 15:16

“سجن خريبكة” يخرج عن صمته بشأن” تصرفات بعض موظفي…

2024-06-21 / 14:50

تيزنيت : العثور على تلميذة اختفت لأسبوع في ظروف…

2024-06-21 / 14:35
وزارة التربية الوطنية تنفي ما تداوله أشخاص حول مجانية التعليم

أكادير : فضيحة “تعميرية” في مشروع ملكي تسائل الجهات…

2024-06-21 / 13:02

أمن سلا يوقف شخصا بحوزته 3 آلاف قرص مخدر

2024-06-21 / 12:28

احتفالات الجماهير الرجاوية.. مق.تل شاب واعتقال 7 أشخاص بالبيضاء

2024-06-21 / 10:33

تكسير سيارات ومحلات واعتداءات على مواطنين.. احتفالات الجماهير الرجاوية…

2024-06-21 / 10:13

الرباط : خمس سنوات سجنا لامرأتين تتسولان بإبنتيهما عبر…

2024-06-20 / 23:16

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى