طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما يرتقب أن تتكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال غرب الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا بالمناطق الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي وبالسهول الأطلسية الوسطى مع تناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 17 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبالريف وبالهضاب الشرقية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.