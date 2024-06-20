الجزائر تُهمل حُجاجها وبرلماني يُسائل وزير الأوقاف

هبة بريس_ الرباط

قال النائب البرلماني، عز الدين زحوف، في تدوينة على حسابه الشخصي وجهها إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري (قال): ” إن مسلسل المآسي والمهازل يتكرر كل سنة مع كل موسم حج، فسي إشارة لما تعرض له الحجاج الجزائرين بالديار المقدسة.

وكتب البرلماني قائلا: “للأسف الشديد تتكرر المآسي والمهازل وتعاد الأخطاء والكوارث كل سنة. وإذ يؤسفني أن أنقل لكم معاناة المئات إن لم أقل الآلاف من حجاجنا العجائز والمشايخ وحتى من هم أقل سنًا.”

وتابع النائب البرلماني بالقول: “الغياب التام لأعضاء البعثة، عدا بعض أعوان الحماية المدنية وبعض الأئمة، ما أدى إلى تسجيل حالات تيه كثيرة في صفوف الحجاج وتخلي سائقي الحافلات عنهم في منتصف الطريق من عرفة الى مزدلفة ثم منى.”

وحول موضوع الإسكان، قال ذات المتحدث إن حجاجا كثيرين كانوا يفترشون الأرض والممرات في انتهاك صارخ لعزة وكرامة الجزائري، دون الحديث عن غياب النظافة في دورات المياه والذي قد يتسبب في تفشي الأمراض المعدية. وأيضا غياب المياه الصالحة للشرب في ذروة الحرارة والعطش. عبى حد وصفه.