بعد دخولها رفح…كمائن حماس تُربك حسابات اسرائيل

هبة بريس_ الرباط

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تبنيها لمنطق نصب الكمائن في حربها ضد الجيش الإسرائيلي، حيث كشفت عن خسائر فادحة شملت تدمير دبابات وآليات، وأجهزت على جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

وقد أعلنت كتائب القسام اليوم عن إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم، وقالت إنها جهزت لغما خاصا بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرور القوة الإسرائيلية، بعد عمليات رصد استمرت عدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام إنه عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح اليوم الخميس وتموضع دبابة ميركافا فوق اللغم، فجّر مقاتلو القسام اللغم فيها، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وق.تل طاقمها.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل “حدث أمني صعب” في مخيم الشابورة بعد معارك وصفتها بالضارية.