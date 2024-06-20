تيزنيت : تأجيل النظر في قضية لصوص سرقة معدات مقلع بأولاد جرار

2024-06-20 / 22:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة تيزنيت، اليوم الخميس 20 يونيو الجاري ،النظر في القضية التي يتابع فيها ثلاثة متورطين في سرقة معدات مقلع مؤقت بأولاد جرار،إلى غاية 24 يونيو الجاري.

و تعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي بتيزنيت، من مسؤولي مقلع مؤقت بأولاد جرار تفيد تعرض هذا المشروع للسرقة من طرف مجلولــ(ين) .

و تكللت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية من الوصول لثلاثة أشخاص مشتبه فيهم،حيث تمت احالة أحد الأظناء الذي يتحدر من مدينة ورزازات على السجن المحلي بتيزنيت،فيما تمت متابعة اثنين آخرين يتحدران من أولاد جرار في حالة سراح.

2024-06-20 / 22:18
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