“كرويلة” دارت روينة بممر الترامواي بحي الرحمة والأمن يتدخل “صور”

هبة بريس_ البيضاء

أفلحت عناصر الشرطة بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس من إيقاف شخص فيما لاذ اثنين آخرين بالفرار إلى جهة مجهولة، بعد كانوا في حالة يعتقد أنها غير طبيعية يقودون عربة يجرها حصان بالممر الخاص بالترامواي بسرعة جنونية.

وقد كشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاهد مروعة لعربة وهي تسير بسرعة جنونية وسط زحمة السير وفوق الممر الخاص بالترامواي، لم تفلح معها محاولات حثيثة لدراجين تابعين لأمن المنطقة اللذان ظلا يتعقبان العربة التي يجرها حصان بسرعة جنونية، مما اضطر معه الأمر الاستعانة بتعزيزات أمنية التي انتقلت إلى عين المكان، ومحاصرة العربة، حينها أن أطلق راكبوها سيقانهم للريح إلى وجهة مجهولة، قبل أن تطاردهم عناصر الأمن بالزي المدني وسط أكوام من الأشواك، أفلحت في توقيف آخر فيما لازال الآخرين في حالة فرار.

ومن خلال مقطع الفيديو، فقد أسفر تفتيش العربة عن حجز قنينة من الخمر تعود للمشتبه فيهم، مما يرجح فرضية تواجدهما في حالة غير طبيعية، هذا في الوقت الذي تقاطرت فيه سلسلة من التعليقات المستنكرة للواقعة مطالبة بوضع حد لمثل هاته المظاهر التي تسيء لجمالية المدينة من جهة، وتهدد سلامة وأمن المواطنين من جهة أخرى.