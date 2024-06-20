توقيف ” دنماركي ” بمراكش مبحوث عنه دوليا

2024-06-20 / 22:02
3

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من الوصول إلى مكان تواجد مواطن دانماركي بعد ان كان يتواجد بمدينة مراكش ، يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدانماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

ويأتي توقيف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي .

2024-06-20 / 22:02
3

مقالات ذات صلة

احتفالات الجماهير الرجاوية.. مق.تل شاب واعتقال 7 أشخاص بالبيضاء

2024-06-21 / 10:33

تكسير سيارات ومحلات واعتداءات على مواطنين.. احتفالات الجماهير الرجاوية…

2024-06-21 / 10:13

إزالة 115 ألف طن من النفايات في مكة والمشاعر…

2024-06-21 / 09:55

فرنسا.. ملثمون يعتدون على مرشح من “اليمين المتطرف”

2024-06-21 / 09:25

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-21 / 09:12

بوتين وكيم جونغ أون…اتفاقية شراكة لمواجهة التهديد الفوري

2024-06-20 / 23:42

الرباط : خمس سنوات سجنا لامرأتين تتسولان بإبنتيهما عبر…

2024-06-20 / 23:16

الجزائر تُهمل حُجاجها وبرلماني يُسائل وزير الأوقاف

2024-06-20 / 22:32

تيزنيت : تأجيل النظر في قضية لصوص سرقة معدات…

2024-06-20 / 22:18

بعد دخولها رفح…كمائن حماس تُربك حسابات اسرائيل

2024-06-20 / 22:12

‫3 تعليقات

  2. تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها الكبيرة من أجل التصدي للمبحوث عنهم دوليا..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى