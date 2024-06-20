توقيف ” دنماركي ” بمراكش مبحوث عنه دوليا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من الوصول إلى مكان تواجد مواطن دانماركي بعد ان كان يتواجد بمدينة مراكش ، يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدانماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

ويأتي توقيف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي .