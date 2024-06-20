بتــ.ـأثر كبير .. تشييع جنـــ.ـازة اللاعب الودادي مهدي دغوغي بمقـــ.ـبرة الشهداء بالدارالبيضاء

2024-06-20 / 16:32
0

2024-06-20 / 16:32
0

مقالات ذات صلة

كوثر شابة من البيضاء تعاني من مرض الصرع لما…

2024-06-20 / 19:07

الاخوين “مالزي” يكشفان قصة تصوير الفيلم السينمائي “طاكسي بيض”…

2024-06-20 / 17:15

ساكنة الضفة الغربية عين عتيق تشتكي من إغلاق ممرات…

2024-06-20 / 16:05

من أمام منزله..شهادات مؤثرة لجيران وأصدقاء الراحل لاعب الوداد…

2024-06-20 / 15:15

نفايات عيد الأضحى تغرق أحياء مدينة الرحمة ضواحي الدارالبيضاء

2024-06-19 / 16:08

سكان إقامة سكنية بمنطقة ليساسفة (كازا) يعربون عن قلقهم…

2024-06-19 / 15:29

وجدة .. في ثالث أيام العيد اندلاع حريق بأحد…

2024-06-19 / 15:01

أخطر حادثة سير بشارع 2 مارس بالدارالبيضاء ليلة ثاني…

2024-06-19 / 13:20

بوجلود والمهرجانات الموسيقية يؤتثون احتفالات الدشيرة الجهادية بأكادير بعيد…

2024-06-19 / 11:18

بمناسبة عيد الأضحى…عمدة الرباط تعطي انطلاقة شركة ”ARMA“ لتنظيف…

2024-06-18 / 10:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى