بايتاس: الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي

2024-06-20 / 15:44
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هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تولي أهمية طبيرة للأمن الغذائي.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن المغرب مر طيلة السنوات الثلاث الأخيرة من موجة جفاف قاسية، كلفت إمكانيات مهمة لفائدة تلانتاج الفلاحي وتوفير مياه الشرب والسقي.

وأضاف بايتاس، أن عدد من المخططات التي تشتغل عليها الحكومة تهدف الى الإجابة على سؤال الأمن الغذائي، عبر إجراءات مهمة.

2024-06-20 / 15:44
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