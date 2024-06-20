بايتاس معلقا على وفاة حجاج مغاربة: “لا أتوفر على معطيات مضبوطة”

2024-06-20 / 15:20
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هبة بريس – الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على تسجيل حالات وفاة واختفاء حجاج مغاربة خلال موسم الحج.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “لا أتوفر على معطيات بخصوص هذا الموضوع كما لم تتم مناقشته خلال الاجتماع الحكومي”

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الجهات والهيئات المعنية بالموضوع هي المخول لها تقديم تفاصيل ومعطيات مضبوطة بخصوص الأمر.

جدير بالذكر، أنه تم تسجيل أعداد مهمة من الوفيات وحالات الاختفاء بين الحجاج خلال موسم الحج هذه السنة، كما وجهت عدد من العائلات نداءات للبحث عن أقاربهم المفقودين أو الذين توفوا وتجهل هويتهم.

2024-06-20 / 15:20
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‫5 تعليقات

  2. “حتى أنا لا أتوفر على معلومات مضبوطة”
    يستفزني “الوزير” أو غيره ممن يستعملون لغة “أنا” وكأنه يدير دربزة.

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