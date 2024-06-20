حكومة لاريوخا الإسبانية تعتزم مقاضاة “بن بطوش” لعدم أدائه فاتورة الاستشفاء

هبة بريس

تعتزم حكومة لاريوخا الإسبانية المحلية، مقاضاة زعيم عصابة “قطاع الطرق” ابراهيم غالي، لعدم أدائه فاتورة استفائه داخل إحدى المستشفيات الاسبانية.

وأفادت صحيفة “لارازون” الإسبانية، أن حكومة لاريوخا سترفع شكوى ضد بن بطوش، للمطالبة بتحصيل الدين الناجم عن فاتورة استشفائه في مستشفى “سان بيدرو”.

وأضافت الصحيفة، أن بن بطوش قضى أربعة وأربعين يوما من 18 أبريل إلى فاتح يونيو من عام 2021 بمستشفى سان بيدرو في لوغرونيو بإسبانيا، للاستشفاء من فيروس كورونا، مشيرة الى أن فاتورة علاجه فاقت خمسة وأربعين ألف يورو.