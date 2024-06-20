ابراهيم غالي

حكومة لاريوخا الإسبانية تعتزم مقاضاة “بن بطوش” لعدم أدائه فاتورة الاستشفاء

2024-06-20 / 13:17
6

هبة بريس

تعتزم حكومة لاريوخا الإسبانية المحلية، مقاضاة زعيم عصابة “قطاع الطرق” ابراهيم غالي، لعدم أدائه فاتورة استفائه داخل إحدى المستشفيات الاسبانية.

وأفادت صحيفة “لارازون” الإسبانية، أن حكومة لاريوخا سترفع شكوى ضد بن بطوش، للمطالبة بتحصيل الدين الناجم عن فاتورة استشفائه في مستشفى “سان بيدرو”.

وأضافت الصحيفة، أن بن بطوش قضى أربعة وأربعين يوما من 18 أبريل إلى فاتح يونيو من عام 2021 بمستشفى سان بيدرو في لوغرونيو بإسبانيا، للاستشفاء من فيروس كورونا، مشيرة الى أن فاتورة علاجه فاقت خمسة وأربعين ألف يورو.

2024-06-20 / 13:17
6

مقالات ذات صلة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن علامة “مؤسسة الريادة”

2024-06-20 / 17:40

الحكومة تصادق على منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في…

2024-06-20 / 15:55

الملك يوجه رسالة سامية إلى أخنوش لتنظيم الإحصاء العام…

2024-06-20 / 15:00

منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين على طاولة الحكومة

2024-06-19 / 17:10

الصحراء المغربية.. غينيا تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم…

2024-06-19 / 16:50

أوزين لهبة بريس: الكراطة الوحيدة حركية أما الباقي فهو…

2024-06-19 / 16:31

الحكومة الإسبانية: ملتزمون بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال…

2024-06-19 / 12:38

عمر هلال: المغرب متشبت بقيم التعايش ومكافحة خطاب الكراهية

2024-06-19 / 09:18

غينيا الجديدة تبرز الدعم الدولي الكبير لمخطط الحكم الذاتي

2024-06-18 / 18:32

لجنة الـ 24 .. البنين ترحب بالمبادرة المغربية للحكم…

2024-06-18 / 17:23

‫6 تعليقات

  1. يجب أولا و قبل كل شيء متابعته في قضية أخطر من فاتورة الاستشفاء و هي انتحال صفة و التزوير في الوثائق الشخصية مع اشراك الجزائر كطرف رئيسي و العقل المدبر في هذه الفضيحة هذا هو بيت القصيد ها المعقول .أما الأشياء الأخرى فهي ثانوية .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى