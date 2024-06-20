فاس.. تأجيل النظر في ملف مستخدم بالـONEE بتهمة تلقيه رشوة من مقاول

هبة بريس _ مكتب فاس

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بفاس النظر في ملف المستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” بصفرو الذي يوجد رهن الإعتقال بالسجن المحلي بوركايز ضواحي فاس بتهمة تلقيه رشوة 3000 درهم من مقاول بمدينة فاس مكان إعتقاله بالرقم الأخضر إلى غاية 03 يوليوز من الشهر المقبل رغم تنازل المقاول .

وجاء إيقاف المتهم بعد التبليغ به عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المبلغين عن جرائم الفساد المالي، يوم الجمعة الماضي ، وتم نصب كمين محكم ليقع بين يدي عناصر الشرطة القضائية بفاس و ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي قدره 3000 درهم على سبيل الرشوة من مقاول بصفرو ، وتم اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه في ملابسات هذه القضية.

وجاء تحريك إيقافه بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من مقاول يتهم فيه المستخدم الموقوف بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل مده ببعض التراخيص. “من الخيمة خرج مايل ”