هاشم بسطاوي يهاجم مهرجان بوجلود: “اللي راجل مكيديرش العكر ويلصقها فالتراث”
هبة بريس – فن
هاجم الفنان المعتزل هاشم بسطاوي، طقوس مهلاجان بوجلود المنظم كل سنة بمدينة أكادير.
وقال بسطاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “لي راجل ديال بصح والله ما يرضى يدير لعكر وبيروك ويلصقها فالتراث من غير يلا كنتي صوفيا طالوني”.
هذا ويذكر أن عاصمة سوس تحتفل خلال اليومين الأخيرين بمهرجان بوجلود الذي ينظم كل سنة عقب مناسبة عيد الأضحى.
8 تعليقات
واهاد الأمي ماتيخلي حتا واحد. هذاك راه مهرجان يامتخلف. واش الوالد ديالك رحمه الله ماكانش تيدير العكر في أسواره السينمائي.
هادوك يشوهوت التراث…….. أشباه الرجال من يعمل العكار.الكل يعرف.
وأنا كسوسي ، عندك الحق. مانراه مؤخرا بحفلة بوجلود لا صلة له بما كن نحتفل به هذا عقد او عقدين.
منين خرج لينا هاد البشر حتى الإعلام يعطيه اكثر من مستواه.راه لمغاربة لايمكن أن يكونوا كلهم مسلمين ملتزمين. خاص نشجعوا ثقافة التعايش مع بعضنا.
اظن ان هناك راي لرئيس مجلس علمي فيما يخص هذه البدع و السعاية الجديدة!! الفن شئ و العفن شئ!! ارى كمواطن مغربي اننا نساهم في تشجيع الكسل و الفسوق و التخلف تحت مسميات المنافقين!!
بوجلود هي ثقاف الجهل المبين يورث في مجتمع لايريد الخروج من العجر الحجري والدخول لعالم البشر العاقل الواعي. هو مهرجان الحمير البشرية الهمجية التي تستحق العيش في قلب الأمازون لا في بلدنا
Son père doit se retourner dans sa tombe
الإنسان ، عادة، ان طلبت شيئ لا يعرفه : يجيب : لا أعرف، و لكن حينما يتعلق الأمور بالدين : الكل عاااام مغوار ، يجرح و يضرب خبط عشواء : أدوات التواصل للمعرفة لتتقيف و التوضيح ، و المتعة، و نجد هنا كلام مردود على أصحابه، لأنه ينفر و يقزز و يزكف الانوف الإنسانية ؛: ل بغا اخنز الناس اقول : حاشاكم اسيادنا