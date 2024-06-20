هاشم بسطاوي يهاجم مهرجان بوجلود: “اللي راجل مكيديرش العكر ويلصقها فالتراث”

2024-06-20 / 09:52
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هبة بريس – فن

هاجم الفنان المعتزل هاشم بسطاوي، طقوس مهلاجان بوجلود المنظم كل سنة بمدينة أكادير.

وقال بسطاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “لي راجل ديال بصح والله ما يرضى يدير لعكر وبيروك ويلصقها فالتراث من غير يلا كنتي صوفيا طالوني”.

هذا ويذكر أن عاصمة سوس تحتفل خلال اليومين الأخيرين بمهرجان بوجلود الذي ينظم كل سنة عقب مناسبة عيد الأضحى.

2024-06-20 / 09:52
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‫3 تعليقات

  1. واهاد الأمي ماتيخلي حتا واحد. هذاك راه مهرجان يامتخلف. واش الوالد ديالك رحمه الله ماكانش تيدير العكر في أسواره السينمائي.

    1
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  3. وأنا كسوسي ، عندك الحق. مانراه مؤخرا بحفلة بوجلود لا صلة له بما كن نحتفل به هذا عقد او عقدين.

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