ساكنة برشيد تستنكر ترحيل المختلين عقليا من مدنهم و إطلاقهم في شوارعها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عبر عدد من سكان مدينة برشيد عن سخطهم و غضبهم من تحويل مدينتهم لأشبه ما يكون ب”بويا عمر” حيث تم تجميع و ترحيل العشرات من المختلين عقليا من مختلف المدن المغربية و تنقيلهم لمدينة برشيد و إطلاقهم في شوارعها.
و لوحظ في الأيام الأخيرة العشرات من المختلين عقليا، بعضهم عراة بالكامل، يتجولون بكل حرية في شوارع برشيد، و هو ما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر باعتبار الخطر الذي يتهددهم و أطفالهم من جهة و كذا المختلين عقليا من جهة ثانية.
و في هذا الصدد، طالب النقيب رضوان مفتاح من السلطات ضرورة التحرك لاتخاذ المعين قبل وقوع كارثة، حيث كتب تدوينة في صفحته الرسمية نبه فيها لخطورة إغراق مدينة برشيد بالمختلين عقليا.
و كتب الأستاذ المحامي الشهير بمدينة برشيد تدوينة جاء فيها: “ما سمعته من أخبار عن تصرفات المختلين عقليا المنتشرين بفعل فاعل في كل أزقة برشيد، ينذر بالأسوء لا قدر الله، فهل من آذان صاغية قبل وقوع ضحايا…”.
8 تعليقات
هذا ما تفعله المدن المجاورة خاصة فاس في حق تازا
و الله عيب
تريدون تنظيم كاس العالم و مازالت هناك مثل هذه المظاهر ، مغتربة يعانون من الأمراض العقلية و لا احد يهتم بهم ؟
أو مرضى العقل الموجودون في فاس ، الرباط، البيضاء ، مراكش ، اكادير و طنجة ، ترسلونهم إلى المدن الأخرى
نفس الطريقة عندما تريدون ان لا نرى الأحياء القصديرية فتبنوا حائط …
حشومة والله . الله إهدي ما خلق ..
اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما…
كلشي حماق والله ..
هذه وسمة عار، بهذه السياسات تأكد مستوى مسؤولي الدولة المغربية
قطع الماء على مدينة برشيد، إغراق المدينة بالحماق. لماذا هاد الحكرة على مدينة برشيد ؟
المدن مثل الرباط والدار البيضاء مراكش أكادير وطنجة وفاس تصدر حماقها إلى المدن المجاورة..