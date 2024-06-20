ساكنة برشيد تستنكر ترحيل المختلين عقليا من مدنهم و إطلاقهم في شوارعها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبر عدد من سكان مدينة برشيد عن سخطهم و غضبهم من تحويل مدينتهم لأشبه ما يكون ب”بويا عمر” حيث تم تجميع و ترحيل العشرات من المختلين عقليا من مختلف المدن المغربية و تنقيلهم لمدينة برشيد و إطلاقهم في شوارعها.

و لوحظ في الأيام الأخيرة العشرات من المختلين عقليا، بعضهم عراة بالكامل، يتجولون بكل حرية في شوارع برشيد، و هو ما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر باعتبار الخطر الذي يتهددهم و أطفالهم من جهة و كذا المختلين عقليا من جهة ثانية.

و في هذا الصدد، طالب النقيب رضوان مفتاح من السلطات ضرورة التحرك لاتخاذ المعين قبل وقوع كارثة، حيث كتب تدوينة في صفحته الرسمية نبه فيها لخطورة إغراق مدينة برشيد بالمختلين عقليا.

و كتب الأستاذ المحامي الشهير بمدينة برشيد تدوينة جاء فيها: “ما سمعته من أخبار عن تصرفات المختلين عقليا المنتشرين بفعل فاعل في كل أزقة برشيد، ينذر بالأسوء لا قدر الله، فهل من آذان صاغية قبل وقوع ضحايا…”.