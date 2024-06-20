فنادق المدن السياحية تنتعش و ليالي المبيت ترتفع بعروض عيد الأضحى
هبة بريس ـ الدار البيضاء
“كاين لي ماكيعيدش و كيختار يستغل أيام العيد للاستجمام، هذا علاش كنديرو بحال هاد العروض”، بهاته العبارة علق أحد مسيري الفنادق بمدينة مراكش تعقيبا على سؤال يتعلق بمدى الإقبال من طرف المواطنين على الحجز في الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى.
و بات عديد المغاربة يلجؤون لاستغلال مناسبة عيد الأضحى للحجز في الفنادق، خاصة تلك التي تعرض برنامجا غنيا ترفيهيا بأسعار تسيل اللعاب، علما أن بعض الفنادق تلجأ لذبح أضحية العيد بشكل جماعي وسط الفندق بحضور من يرغب في ذلك من الزبناء مصحوبا باحتفاليات موسيقية و أجواء ترفيهية.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فإن أغلب الفنادق بالمدن السياحية لجأت لتخفيض أسعار الحجوزات و المبيت خلال أيام العيد لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.
و وصلت نسبة الحجوزات ببعض الفنادق نسبة مائة بالمائة خاصة أن عطلة العيد تزامنت و بداية العطلة المدرسية و كذا بارتفاع درجات الحرارة.
5 تعليقات
المبيت في فندق ليلة واحدة تتكلف اثمنة كبيرة بالأخص الى كنت أنت وأبنائك لهذا أفضل كراء شقة افضل بكثير .
الحمدلله الفنادق عرفت إقبال السياح من الداخل والخارج وخصوصا في فترة العيد الاضحى.
لكي نجلب السياح إلى بلدنا يجب حسن التصرف والمعاملة الحسنة مع سياح الأجانب وكذا سياح الداخل بالنسبة للفنادق حتى يكتسبون سمعة طيبة من حيث الجودة والفخامة والرفاهية والنظافة ووووووووو غيرها من الخدمات السياحية.
يكثر السياح الأجانب في الفنادق في مختلف المناطق السياحية في فترة الصيف وتنتعش بشكل كبير لهذا يجب الاهتمام بالسياح الذين يزورون البلاد ويفضلون زيارة الأماكن السياحية المختلفة مثل فندق ذات جودة سياحية مميزة .
غلاء الأسعار في الأضحية العيد جعلتني افضل الذهاب إلى فندق هروباً من مشاكل الأضحية بين قوسين (النفيات والروائح الكريهة والأوساخ وووووووووو وغيرها الكثير من المشاكل التي تحدث في عيد الأضحى وهذا ما جعلني افضل قضاء العيد في فندق بعيداً عن هذا.