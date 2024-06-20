الأهلي المصري يوجه بوصلته لظهير الرجاء الأيسر بعد فشل صفقة عطية الله

2024-06-20 / 09:41
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هبة بريس ـ رياضة

يبدو أن صفقة الدولي المغربي يحي عطية الله المحترف بالدوري الروسي لم تكتمل مع الأهلي المصري وفق ما أكدته تقارير إعلامية مصرية، مما دفع إدارة النادي القاهري لوضع لاعب آخر تحت المجهر.

و حسب ذات التقارير، فقد أبدت إدارة الأهلي المصري اهتمامها بخدمات يوسف بلعمري ظهير الرجاء الأيسر و الذي قدم موسما كبيرا رفقة ناديه المتوج ببطولة المغرب هذا العام.

و رغم التكتم الشديد بخصوص المفاوضات الجارية بين النادي النصري و وكيل أعمال اللاعب، غير أن إدارة الرجاء تسعى جاهدة لعدم التفريط في أي لاعب من ركائز المجموعة الأساسية في ظل الرهانات القارية المقبلة للنسور.

2024-06-20 / 09:41
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‫7 تعليقات

  2. اتمنى ان لا يوافق على هذا الغرض لان كرامة اللاعبين المغاربة في مصر لا تحترم وكرامتهم من كرامتنا .

    1
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  7. الرجاء مقبل على دوري أبطال إفريقيا التفريط في ركائز الفريق سيكلف الفريق الكثير وبالأخص إذا وفرت لاعبين لفرق منافسة لك بصورة مباشرة

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