طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي وأقصى جنوب البلاد، مع احتمال تكون ضباب محلى خلال الصباح بأقصى الشمال-الغربي والريف.

كما يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الأطلسية الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و23 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين و 13 18 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فهي في انخفاض بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبين طنجة ومهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.