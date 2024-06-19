اكادير : حادث يصرع شابين من عائلة واحدة

2024-06-19 / 23:28
23

 

لقي شابين من عائلة واحدة مصرعهما على الفور، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة تماعيت بجماعة الدراركة اكادير اداوتنان ، جراء اصطدام  سيارة كانوا على متنها بعمود كهربائي أيام العيد

وأفادت مصادر أن الشابين الهالكين ، المنحدرين من هوارة ، كانوا يوم عيد الأضحى يركبون سيارة خفيفة على الطريق إقليمية ، الرابطة بين اولاد التايمة واكادير، قبل أن تنحرف بهم وتصطدم بعمود كهربائي، وهو ما أدى إلى وفاة الشابين

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية اكادير، للقيام بالإجراءات اللازمة؛ حيث تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني ، وفتح بحث لتحديد السبب الحقيقي لوقوع الحادث، في انتظار استثمار نتائج تشريح جثتي القتيلين في مجريات التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة.

2024-06-19 / 23:28
23

مقالات ذات صلة

درك تارودانت يفك لغز جريمة قت.ل شاب وفتاة

2024-06-27 / 16:44

تارودانت : سيدة أرملة تضع حدا لحياتها شنقا وتترك…

2024-06-26 / 21:17

تطوان.. مصرع تلميذة بكالوريا إثر سقوطها من الطابق الثالث

2024-06-26 / 10:12

مصرع شخصين وإصابات متفاوتة إثر إنفجار قنينة غاز داخل…

2024-06-25 / 21:13

خلال 24 ساعة.. أمن مراكش يوقف 61 شخصا مبحوثا…

2024-06-25 / 14:56

العرائش ..المؤبد لقاتل والدته وشقيقه

2024-06-25 / 12:12

ميدلت.. اندلاع حريق ضخم بسويقة بمنطقة بومية قرب المحطة…

2024-06-24 / 21:20

فاجعة نواحي البروج.. وفاة شقيقين في حادثة سير مروعة

2024-06-24 / 15:35

ارتفاع ضحايا حادث سير بولمان إلى 7 قت.لى و3…

2024-06-24 / 13:42

طاطا : موظف سجن يلقي حتفه غرقا بصهريج مائي

2024-06-24 / 12:07

‫23 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى