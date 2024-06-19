مطارات المغرب تستقبل أزيد من 12,3 مليون مسافر

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المغرب سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 حجم رواج تجاري بلغ 12 مليونا و353 ألفا و496 مسافرا، بارتفاع بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي الدولي سجلت نموا بنسبة 19 في المائة لتبلغ 11 مليونا و135 ألفا و210 مسافرا، بينما ارتفعت حركة النقل الجوي الداخلي بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 1 مليون و218 ألفا و286 مسافرا.

وأضاف المصدر ذاته أن إحداث العديد من الخطوط الجوية الدولية الجديدة باتجاه مطارات المغرب ساهم في هذا الأداء، مشيرا إلى خطوط مراكش : ليدز برادفورد (المملكة المتحدة)، طنجة : لشبونة وبرشلونة، الرباط : إسطنبول، برشلونة، باريس شارل ديغول، بروكسل وبال ميلوز (سويسرا)، تطوان: أمستردام وبلباو، الدار البيضاء: أبيدجان.

وبخصوص حركة الطائرات، فقد سجلت مطارات المغرب 90 ألفا و738 حركة، بارتفاع بحوالي 14 في المائة مقارنة بنهاية شهر ماي من سنة 2023.

من جهته، بلغ نشاط الشحن الجوي 39 ألفا و655 طنا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، مسجلا نموا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وخلال شهر ماي 2024 فقط، استقبلت مطارات المغرب 2 مليون و827 ألفا و570 مسافرا، بارتفاع قوي بلغ 20 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.

وسجل مطار الدار البيضاء محمد الخامس الذي يمثل 31 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، 869 ألفا و278 مسافرا، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة مع شهر ماي من سنة 2023، كما سجلت أغلب المطارات الأخرى نسب نمو هامة، ولاسيما مطارات الرباط – سلا ( +48 في المائة )، وأكادير – المسيرة ( +40 في المائة )، ومراكش – المنارة ( 34 في المائة )، وطنجة -ابن بطوطة ( +33 في المائة)، ووجدة – أنجاد ( +14 في المائة )، وفاس – سايس (+9 في المائة ).

وارتفعت حركة النقل الدولية بنسبة 18 بالمائة في ماي الماضي لتصل إلى 2 مليون و493 ألفا و951 مسافرا.

ويرجع هذا النمو إلى الأداء الذي حققته السوق الأوروبية، التي تستحوذ على نسبة 85 في المائة من حركة النقل الجوي الدولي، حيث سجلت نسبة نمو برقمين (+21 في المائة). كما ارتفعت حركة النقل الجوي مع كل من إفريقيا وأمريكا الشمالية، على التوالي، بـ (+13 في المائة) و(+9 في المائة).

ومن جهتها، ارتفعت حركة النقل الجوي الداخلي بـ 37 في المائة باستقبال 333 ألفا و619 مسافرا، مدفوعة بإطلاق رحلات جوية داخلية جديدة لشركة الطيران (Ryanair): (طنجة – وجدة، وطنجة -الصويرة، وطنجة-ورزازات).

وبخصوص حركة المطارات خلال ماي الماضي، أشار المكتب الوطني للمطارات، إلى أن حوالي 20 ألفا و351 حركة طائرة بين المغادرة والوصول بمختلف مطارات المغرب، وهو يمثل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة بشهر ماي من السنة الماضية.

وقد بلغت حصة مطار الدار البيضاء محمد الخامس الدولي 33 في المائة من مجموع حركة الطائرات، متبوعا بمطاري مراكش – المنارة (26 في المائة) وأكادير – المسيرة (9 في المائة).

أما نشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، حيث بلغ 8935 طنا