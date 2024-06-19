بعد أزمة العطش ..الشعب الحزائري يطالب باستيراد الملابس المستعملة

ع الله عياش / هبة بريس

تعيش الجزائر على أزمة عطش خانقة ضربت عدة مناطق بولاية تيارت الواقعة غرب الجزائر، حيث اندلعت احتجاجاتها أول وثاني أيام عيد الأضحى

وانقطعت مياه الشرب عن المنطقة لأكثر من 35 يوماً، الشيء الذي ازم الوضع سيما والبلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية

أزمة اخرى خانقة طفت على السطح وتتعلق ببمطالب داعية إلى رفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة

تكتل مستوردي الملابس المستعملة ونظرا لغلاء الملابس الجديدة بالحزائر طالب _ تكتل مستوردي الملابس_ الحكومة بتحرير نشاط استيراد الملابس المستعملة، من أجل بعث نفس جديد في سوق النسيج وحمايةً القدرة الشرائية للمواطن الجزائري

ويتوقع أن تدفع هذه الأزمة المدمرة للقدرة الشرائية للجزائريين بالحكومة إلى مراجعة هذا الملف ، خصوصا بعد الغلاء المستشري في سوق الملابس الجديدة دون الحديث عن ” الماركات ” .