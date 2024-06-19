بعد أزمة العطش ..الشعب الحزائري يطالب باستيراد الملابس المستعملة

2024-06-19 / 21:11
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تعيش الجزائر على أزمة عطش خانقة ضربت عدة مناطق بولاية تيارت الواقعة غرب الجزائر، حيث اندلعت احتجاجاتها أول وثاني أيام عيد الأضحى

وانقطعت مياه الشرب عن المنطقة لأكثر من 35 يوماً، الشيء الذي ازم الوضع سيما والبلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية

أزمة اخرى خانقة طفت على السطح وتتعلق برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة

واستغل تكتل مستوردي الملابس المستعملة تطورات غلاء الملابس بالحزائر لمطالبة الحكومة بتحرير نشاط استيراد الملابس المستعملة، من أجل بعث نفس جديد في سوق النسيج وحمايةً للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري

. ويتوقع أن تدفع هذه الأزمة المدمرة للقدرة الشرائية للجزائريين بالحكومة إلى مراجعة هذا الملف عاجلاً أم آجلاً، خصوصا بعد الغلاء المستشري في سوق الملابس الجديدة دون الحديث عن ” الماركات ”

2024-06-19 / 21:11
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‫18 تعليقات

  6. الشعب الجزاءري يعاني ليس فقط من العطش بل يعاني كل المصاري و الأزمات و المشاكل .لكن أكثر ما يطالب به الشعب الجزاءري و بإلحاح هو كرد و ترحيل ترحيل الأفارقة .و إعادتهم الى بلدهم حيث الرخاء و النماء و رغد العيش .اقسم بالله غير الأفارقة الي في الجزاءر يروحوا هذا قرار الشعب الجزاءري .

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  13. لا حول ولا قوه الى بالله العلي العظيم كيف وصل بهم الحال ؟؟ لهذه الدرجة يطالبون باستيراد الملابس المستعملة!!!

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