شركة النقل الجوي الإسبانية “بينتر” تستأنف الخط الجوي بين طنجة وغران كاناريا

هبة بريس / القسم الاقتصادي

استأنفت شركة النقل الجوي الإسبانية “بينتر كانارياس”، اليوم الأربعاء 19 يونيو، رحلات طائراتها التي تؤمن الخط الجوي المباشر بين مدينة طنجة وغران كانارياس، والذي تم إطلاقه بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وستكون الرحلات بين طنجة وغران كاناريا متاحة إلى غاية شهر أكتوبر المقبل بواقع رحلة جوية أسبوعيا، حيث عملت الشركة على تمديد فترة الربط بين المنطقتين مقارنة مع السنة الماضية. وتنطلق رحلة الذهاب من طنجة على الساعة الثانية و10 دقائق لتصل إلى الأرخبيل على الساعة الخامسة و50 دقيقة، بينما تنطلق رحلة العودة على الساعة 10 صباحا و10 دقائق لتصل إلى طنجة على الساعة الواحدة بعد الزوال و25 دقيقة.

بعد رحلة قاربت الأربع ساعات، حطت طائرة تابعة للشركة من طراز “ATR72” بالمطار الدولي طنجة ابن بطوطة، وعلى متنها الركاب الأوائل الذين سافروا عبر هذا الخط الذي يعزز حضور الشركة الإسبانية في الأجواء المغربية.

وأشاد المسؤول عن التواصل الدولي بشركة “بينتر”، بورخا بيتانكورت، باستئناف هذا الخط الجوي الصيفي انطلاقا من مطار طنجة، والذي عرف العام الماضي نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن الشركة توفر السنة الحالية أكثر ب 35,8 في المائة من المقاعد مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 1890 مقعدا على متن كافة الخطوط.

وأكد على أن “هذا التقدم وتمديد الفترة الزمنية لتشغيل الرحلات خلال السنة يبرزان مدى التزام الشركة تجاه المغرب”، منوها بأن “افتتاح هذا الخط كان قد استقبل بحفاوة خلال العام الماضي، ونعتقد أن الأمر سيكون على المنوال نفسه هذا العام، لأن الأمر يتعلق بعرض يروم تحفيز السياحة بين أرخبيل الكناري والمغرب”.

وأعرب عدد من المسافرين عن ترحيبهم بافتتاح هذا الخط المباشر، والذي سيجنبهم المرور عبر مطارات أخرى، سواء بإسبانيا أو المغرب، مشيرين إلى أن مطار طنجة وسع من عروضه بافتتاح خطوط نحو عدد من البلدان الأوروبية ما لقي استحسانا كبيرا من المسافرين.

وأصبح افتتاح هذا الخط الجوي ممكنا بفضل العلاقات الممتازة بين شركة “بينتر” والمكتب الوطني المغربي للسياحة، إذ يندرج ضمن تنفيذ بنود اتفاق التعاون بين الجانبين، ويرمي إلى تعزيز التزامهم بمواصلة إنعاش قطاع السياحة وتعزيز الربط الجوي بين المغرب وجزر الكناري.

كما تقترح الشركة على سكان طنجة أيضا منتوجها “Discover Stopover”، والذي يتيح لهم السفر إلى جزيرتين عبر رحلة واحدة، وهو ما سيمكنهم من زيارة 3 جزر أو أكثر بفضل جواز “AirPass” المتاح خلال اقتناء التذكرة على متن موقع الشركة.

وسيستفيد الركاب على متن رحلات الشركة من الخدمات والمنتجات المقدمة بجودة رفيعة من طرف شركة “بينتر” ، والتي تميزها عن باقي شركات الطيران، وتضمن الراحة على متن طائراتها الحديثة، وتقدم خدمة بجودة رفيعة.

يذكر أن “بينتر” ستعزز أيضا من الربط الجوي مع أكادير بإطلاق رحلة أسبوعية ثانية خلال شهري يوليوز وغشت والأسبوعين الأولين من شهر شتنبر.

فضلا عن ذلك، تذكر شركة “بينتر” بأنها افتتحت خلال العام الماضي مكاتب خدمات للزبون بأكادير، لضمان القرب أكثر من المسافرين ومن وكالات الأسفار الشريكة، وهو ما يمكنها أيضا من اقتراح خدمات محلية على الزبائن.