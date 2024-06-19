أمم أوروبا 2024.. ألمانيا أول المتأهلين إلى الدور الثاني

بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 الأربعاء في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الاول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقا، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).

ودخل رجال المدرب يوليان ناغلسمان الى اللقاء بمهمة مزدوجة على ملعب “إم إتش بي، نيكار شتاديون” في شتوتغارت ساعين إلى تأكيد انطلاقتهم القوية وفك عقدة منافسهم المجري.

وثأر “دي مانشافت”، بطل العالم أربع مرات وأوروبا ثلاث مرات، من المجر التي هزمته 1-0 في عقر داره في لايبزيغ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في شتنبر 2022 بعدما تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة في بودابست في 11 يونيو من العام ذاته.

وفكت ألمانيا عقدتها في الفوز على المجر في المباريات الثلاث الاخيرة بينهما حيث تعادلتا أيضا 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة القارية التي أقيمت عام 2021 على ملعب “أليانتس أرينا” في ميونيخ.