مطار الدار البيضاء يستقبل أزيد من 869 ألف مسافر خلال شهر ماي 2024

هبة بريس / القسم الاقتصادي

استقبل مطار محمد الخامس خلال شهر ماي من السنة الجارية، ما مجموعه 869 ألف و278 مسافرا، مقابل 836 ألف و473 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية (2023)، بزيادة تقدر بنسبة 4 في المائة.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ، أن مطار الدار البيضاء الذي يمثل 31 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، استقبل خلال الفترة من يناير إلى متم شهر ماي من السنة الجارية، 3 ملايين و952 ألف و585 مسافرا، مقابل 3 ملايين و662 ألف و244 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك معدل نمو بلغ 8 في المائة.

وسجل البلاغ أن حصة مطار محمد الخامس من حركة الطائرات التي استقبلتها مطارات المغرب ( 20 ألف و351 طائرة)، قد بلغ 33 في المائة من مجموع هذه الحركة.

وعلى الصعيد الوطني، استقبلت مطارات المغرب ما مجموعه 2 مليون و493 ألف و951 مسافرا دوليا خلال شهر ماي 2024 بنمو قوي قدره 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

ويفسر هذا النمو، يضيف المصدر نفسه، بالأداء الذي حققته السوق الأوروبية، حيث سجلت حركة النقل الجوي مع أوروبا التي تمثل 85 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي نسبة نمو من رقمين (+21 في المائة)، كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من إفريقيا وأمريكا الشمالية معدلات هامة للنمو بلغت على التوالي 13 في المائة و9 في المائة.