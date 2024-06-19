أوزين لهبة بريس: الكراطة الوحيدة حركية أما الباقي فهو تقليد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلا مع واقعة ” الكراطة” التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لمشاهد غير مسبوقة ضمن فعاليات بطولة أمم أوروبا التي تنظمها ألمانيا، حيث استعانت الجهات المختصة ” بالكراطة”، لمواجهة تسرب المياه من سقف ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، الذي استضاف مباراة منتخب تركيا ضد منتخب جورجيا..

واقعة الاستعانة بالكراطة، تعيد الذاكرة إلى الوراء لتذكر الجميع بواقعة ماباتت تعرف حينها بكراطة وزارة الشباب والرياضة في عهد أوزين، والتي كان المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله مسرحا لها، وهي الواقعة التي تزامنت حينها واحتضان المغرب لمباريات كأس العالم للأندية ، لحظتها أغرقت الأمطار الملعب وأظهرت تضرره قبل الموعد العالمي..

كراطة ألمانيا التي لامحال سيرتبط اسمها لب”يورو ألمانيا” والتي أظهرت رجال الصيانة وهم منهمكون في تصريف المياه المتدفقة أثارت جدلا واسعا، حتى إن الوزير السابق محمد أوزين تفاعل معها في اتصال بهبة بريس حيث علق ضاحكا: ” الكراطة الوحيدة حركية أما الباقي فهو تقليد..