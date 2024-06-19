وجدة.. حريق يأتي على 30 محلا تجاريا بسوق شعبي

هبة بريس – وجدة

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، بأحد الأسواق الشعبية المتواجدة، بحي المير علي/ حي سي لخضر، تسبب في خلق خسائر مادية للعديد من المحلات التجارية المتواجدة بالسوق (محلات بيع المواد الغذائية، ومحلات للأفرشة).

الحريق أتى على ما يزيد عن 30 محلا تجاريا، كما خلق حالة من الهلع والخوف لدى الساكنة المجاورة للسوق.

وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت بفضل مجهودات عناصرها بإخماد النيران، كما حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

و لم يتم تحديد السبب الرئيسي لاندلاع النيران، فيما عزت بعض الشهادات، إلى أن السبب قد يكون صراع وقع أمس بين مجموعة من الشباب من الأحياء المذكورة سالفا، قد يكون وراء ذلك.