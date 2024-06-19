وجدة.. حريق يأتي على 30 محلا تجاريا بسوق شعبي
هبة بريس – وجدة
اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، بأحد الأسواق الشعبية المتواجدة، بحي المير علي/ حي سي لخضر، تسبب في خلق خسائر مادية للعديد من المحلات التجارية المتواجدة بالسوق (محلات بيع المواد الغذائية، ومحلات للأفرشة).
الحريق أتى على ما يزيد عن 30 محلا تجاريا، كما خلق حالة من الهلع والخوف لدى الساكنة المجاورة للسوق.
وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت بفضل مجهودات عناصرها بإخماد النيران، كما حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
و لم يتم تحديد السبب الرئيسي لاندلاع النيران، فيما عزت بعض الشهادات، إلى أن السبب قد يكون صراع وقع أمس بين مجموعة من الشباب من الأحياء المذكورة سالفا، قد يكون وراء ذلك.
5 تعليقات
اللهم أحرق قلوب من يقطعون الارزاق و يجرقون ارزاق الفقراء
فعلوها في كل اسواق الفقراء
يارب السلامة لطفك بعبادك ، الحمدلله لم يكن هناك خسائر بشرية أما الخسائر المادية تعوض.
الله اعلم هناك فاعل من وراء ذلك لهذا يجب على السلطات المحلية أن تقوم بتحقيق للوصول إلى الحقيقة ومعاقبتهم.
الأسواق العشوائية دائما تكون معرضة للخطر بسبب التجهيزات الناقصة زيادة عن ذالك قنينة الغاز الصغيرة تكون في محلاتهم مما تسبب خطر على الأسواق العشوائية لطفلك يارب.
نتمنى أن لا يكون هناك ضحايا في الأرواح ، يجب الحيطة والحذر من هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين ومن أجل تفادي ذلك مرة أخرى.