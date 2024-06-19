وجدة.. حريق يأتي على 30 محلا تجاريا بسوق شعبي

2024-06-19 / 14:49
0

هبة بريس – وجدة

اندلع حريق صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، بأحد الأسواق الشعبية المتواجدة، بحي المير علي/ حي سي لخضر، تسبب في خلق خسائر مادية للعديد من المحلات التجارية المتواجدة بالسوق (محلات بيع المواد الغذائية، ومحلات للأفرشة).

الحريق أتى على ما يزيد عن 30 محلا تجاريا، كما خلق حالة من الهلع والخوف لدى الساكنة المجاورة للسوق.

وفور علمها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت بفضل مجهودات عناصرها بإخماد النيران، كما حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

و لم يتم تحديد السبب الرئيسي لاندلاع النيران، فيما عزت بعض الشهادات، إلى أن السبب قد يكون صراع وقع أمس بين مجموعة من الشباب من الأحياء المذكورة سالفا، قد يكون وراء ذلك.

2024-06-19 / 14:49
0

مقالات ذات صلة

في ثالث أيام العيد.. زوج ينهي حياة زوجته بالبيضاء

2024-06-19 / 16:05

19 قت.يلا و2958 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2024-06-19 / 12:22

مصرع شقيقين في حادثة سير نواحي سطات

2024-06-19 / 00:08

شفشاون.. العثور على أستاذ جث.ة هامدة بعد أيام من…

2024-06-18 / 19:18

تارودانت.. حادثة سير تسفر عن سقوط قت—يل وجرحى

2024-06-17 / 23:28

العثور على جث.ة أرملة معلقة في سطح منزل ابنها…

2024-06-17 / 20:56

آكادير : تسجيل حالتي انتحار خلال أسبوع داخل حي…

2024-06-16 / 20:54

هجمة “حلوف ” تنهي حياة شاب بتارودانت

2024-06-16 / 19:55

تطوان.. كبش يسقط من الطابق السابع على سيارة بالشارع…

2024-06-15 / 15:00

جريمة بشعة تهز البيضاء قبيل العيد.. شاب ينهي حياة…

2024-06-14 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى