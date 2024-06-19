زعيم كوريا الشمالية: “بوتين أعز صديق”

هبة بريس – وكالات

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا بأنها “الصديق والحليف الأكثر صدقاً ونزاهة”، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “أعز صديق على قلب الشعب الكوري”.

وفي ختام المباحثات وعقب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية، أدلى الزعيمان بوتين وكيم جونغ أون بتصريحات أمام الصحفيين.

وقال كيم جونغ أون: “في هذه اللحظة، عندما يحول العالم جميع أنظاره باهتمام كبير إلى بيونغ يانغ، حيث وصلت بعثة الصداقة من روسيا، أقف مع الرفاق الروس – أصدقائنا ورفاقنا الأكثر صدقا، في هذه القاعة المهيبة”.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أنه لم يكن من الممكن تصور إبرام “الاتفاق الأقوى” الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية، دون “حسن البصيرة المتميز” والتصميم الكبير من قبل الرئيس بوتين “أعز صديق للشعب الكوري”.

وأجرى الرئيس الروسي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى بيونغ يانغ، محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأربعاء، ووقع معه على اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة بين البلدين، وصفها بوتين بأنها “ستشكل أساس العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ لسنوات عديدة قادمة”.