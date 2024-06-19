الحكومة الإسبانية: ملتزمون بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الحرائق

هبة بريس

جددت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزامها الراسخ بمواصلة تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الحرائق.

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية، صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن إسبانيا ستواصل تعاونها مع المملكة في مجال مكافحة الحرائق، وذلك بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع عدة دول، من بينها المغرب.

وتحقيقا لهذه الغاية، تم اعتماد خطة عمل للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها برسم سنة 2024، تهدف إلى تحديد الوسائل التي تدعم بها الإدارة العامة للدولة الآليات الإقليمية لمكافحة الحرائق، والتي تضطلع بدور موحد وشامل وتنسيقي لجميع سياسات الدولة في هذا المجال.

ويوافق هذا الاتفاق على التدابير الواردة في خطة عمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لعام 2024، ويحيط علما بالتقرير المتعلق بتنفيذ التدابير الواردة في خطة عمل الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لعام 2023.

ومنذ سنة 2005، تعتمد الحكومة الإسبانية مجموعة من التدابير المشتركة بين الإدارات التي تشكل خطة العمل السنوية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.