أكادير: مافيا ”المرابد” تستخلص الأموال من السائقين رغم إعلان ”المجانية“

عادت مافيا ” المرابد” لحالها السابق ، وحالها يشبه الشبح الذي يتسنزف اموال اصحاب السيارات خارج القانون المنظم .

فأصبح المواطنون تائهون بين قرار المجلس البلدي لأكادير، الذي وضع يافطات كتب عليها ” مربد بالمجان” وبين اصحاب ” جيلي الأصفر” الذين يقفون في كل مكان وهم يطالبون السائقين بالأداء ، ورغم ان هذا الوضع يقع على مسامع السلطات المختصة ، لكن لا أحد يتدخل لوقف هذه الفوضى والعبثية .

وكان المجلس الجماعي لأكادير قد أعلن عن لائحة المرابد المجانية، حيث أن المرابد التي تم كرائها تتعلق فقط بمربد الحي السياحي وحي صونابا وتلبرجت فيما باقي المرابد فهي مجانية كمرابد سوق الأحد وشارع عبد الرحيم بوعبيد وشارع الحيش الملكي والحي المحمدي وحي الهدى وحي السلام وحي الداخلة وحي انزا وبنسركاو وتيكيوين بالإضافة الى الحي الإداري.ورغم إعلان عن لائحة المرابد إلا أن مافيا المرابد مستمرة في استخلاص واجبات ركن السيارات مما يسائل عن دور الشرطة الإدارية والسلطات المعنية بحماية قرارات جماعة أكادير.

ورغم وضوح دفتر التحملات الذي يحكم علاقة الشركات نائلة صفقات تدبير المرابد بالمجلس الجماعي، إلا أنه وبعد تمرير عدد من صفقات كراء المرابد، يقوم حراس بعض المرابد بالزيادة في المساحات المكتراة لهذا الغرض ويتلاعبون في التسعيرة المحددة من طرف جماعة أكادير، خاصة خلال عطلة العيد و في فصل الصيف.