من بطولة الممثل عبد السلام البوحسيني.. الدوادية تطلق كليب “ربطة زغبية”

هبة بريس

أصدرت النجمة المغربية زينة الداودية أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” واختارت الداودية لجديدها عنوان “ ربطة زغبية”.

وأغنية “ ربطة زغبية ” رومانسية تحكي عن الحب، اختارت الداودية إصدارها طابع شعبي وتوزيع عصري، حيث تأتي الأغنية بعد إصدارها لمجموعة من الأعمال الغنائية المختلفة.

وقد اختارت الداودية الممثل المغربي عبدالسلام البوحسيني لبطولة الفيديو كليب إلى جانب الممثلة نهيلة نايت بيهي، فيما تعاونت الداودية على مستوى الكلمات مع الكاتب أحمد الأحمدي و محمد أمير الذي سبق للداودية التعامل معه في مجموعة من الأعمال الفنية من بينها أغنية « حلفة » و « بيبان زهري، وعلى مستوى الألحان تعاملت مع الملحن أحمد الأحمدي و الموزع بدر المخلوفي، أما فيديو كليب الاغنية فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي محمد محبوب، الذي تعاملت معه الداودية في مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة.