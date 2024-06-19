يومين بعد العيد.. مواطنون يبحثون عن اللحم في محلات الجزارة والمراكز التجارية الكبرى
هبة بريس – الرباط
يومين بعد عيد الأضحى، انطلق عدد من المواطنين، في رحلة البحث عن اللحوم الحمراء.
وطرق عدد من المواطنين الذين لم يقتنوا أضحية العيد، أبواب محلات الجزارة لشراء بعض الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وتفاجأ عدد من المواطنين باختفاء اللحوم من الجزارة الذين اختاروا تخصيص محلاتهم لتقطيع أضاحي العيد وفرم اللحوم.
ولجأ مواطنون الى المحلات التجارية الكبرى كحل بديل لاقتناء اللحوم، لتحضير وجبات العيد والاحتفال بأجوائه.
2 تعليقات
Il n’y a pas que la viande dans la vie soyez sérieux en plus manger trop de viande c’est un danger grave pour la santé
من المستحب اغتنام الفرصة و الكف سيء ما عن تناول اللوم الحمراءغط، المضرة بالصحة