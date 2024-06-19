يومين بعد العيد.. مواطنون يبحثون عن اللحم في محلات الجزارة والمراكز التجارية الكبرى

هبة بريس – الرباط

يومين بعد عيد الأضحى، انطلق عدد من المواطنين، في رحلة البحث عن اللحوم الحمراء.

وطرق عدد من المواطنين الذين لم يقتنوا أضحية العيد، أبواب محلات الجزارة لشراء بعض الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء.

وتفاجأ عدد من المواطنين باختفاء اللحوم من الجزارة الذين اختاروا تخصيص محلاتهم لتقطيع أضاحي العيد وفرم اللحوم.

ولجأ مواطنون الى المحلات التجارية الكبرى كحل بديل لاقتناء اللحوم، لتحضير وجبات العيد والاحتفال بأجوائه.