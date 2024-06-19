الفنانة نرجس الحلاق تعلن حملها بطفلها الثاني

هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة نرجس الحلاق، عن حملها بطفلها الثاني، بعد أشهر من إعلان زواجها للمرة الثانية.

وكشفت الحلاق في فيديو نشرته على قناتها بموقع “يوتيب”، عن حملها بطفلها الثاني، مشيرة أنها في النصف الثاني من فترة الحمل.

وأضافت الحلاق أنها اختارت الانتقال الى دولة كندا لانجاب طفلها هناك، قبل الذهاب للاستقرار رفقة زوجها في الولايات المتحدة الأمريكية.