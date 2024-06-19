بايدن يعلن عن إجراءات لتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين

هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة تسهل تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين، على بعد أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وبموجب هذه الإجراءات، ستسمح إدارة بايدن لبعض المهاجرين غير القانونيين، المتزوجين من أمريكيين بالحصول على الإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وستسمح كذلك بتسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لبعض المهاجرين الذين حصلوا على شهادات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

يأتي هذا القرار بعد أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكي عن إجراءات تروم تشديد سياسة الهجرة في البلاد.

وحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، يتم ترحيل المهاجرين الذين يطلبون اللجوء حين يتجاوز العدد اليومي لمحاولات المهاجرين غير القانونيين دخول الولايات المتحدة عبر مختلف المنافذ إلى 2500 شخص. وسيتم رفع هذا الإجراء بمجرد انخفاض المتوسط على مدى 7 أيام إلى أقل من 1500 شخص.

وحسب معطيات رسمية صدرت في 15 ماي الماضي، تراجع عدد عمليات اعتقال المهاجرين غير القانونيين على الحدود مع المكسيك بنسبة 42 بالمائة وإلى حوالي 180 ألف، بعد أن سجل ذروة في دجنبر الماضي بلغت 302 ألف عملية اعتقال وظلت مستقرة نسبيا منذ يناير.

وتعد الهجرة من بين أبرز المواضيع المطروحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في نونبر المقبل.