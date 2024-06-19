لمجرد وحاتم عمور يطلقان أغنية “محبوبي”

هبة بريس – فن

أطلق النجمين سعد لمجرد وحاتم عمور، جديدهما الفني أغنية “محبوبي”.

وأصدر لمجرد وعمور الديو الجديد الذي صور على طريقة الفيديو الكليب بمدينة الرباط.

وأغنية محبوبي من كلمات وألحان محمد نصري، وتوزيع جلال الحمداوي، واخراج المصري حسام الحسيني.