لمجرد وحاتم عمور يطلقان أغنية “محبوبي”
هبة بريس – فن
أطلق النجمين سعد لمجرد وحاتم عمور، جديدهما الفني أغنية “محبوبي”.
وأصدر لمجرد وعمور الديو الجديد الذي صور على طريقة الفيديو الكليب بمدينة الرباط.
وأغنية محبوبي من كلمات وألحان محمد نصري، وتوزيع جلال الحمداوي، واخراج المصري حسام الحسيني.
5 تعليقات
السبوعا ديال البلاد …
نجاح باهر لهاته محبوبي..
محبوبي ربما من ألحان الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي ..
إلى صاحب التعليق.السبوعا ديال إذا كنت تراهم انت سبوعا فلا أظنك تنتمي للرجال ولا هي الرجولة أحاطت بك. فنحن الرجال الأحرار نراهم مخنثين مثلك فمن يضع الحلقة في أذنه وحاجبه وانفه فهو كلب منكوح مخنث الرجولة بريئة منه ومنك.
نفس رأيي…لعن الله المخنثين من الرجال