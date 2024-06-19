طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وستكون السماء مغشاة بسحب منخفضة قد تعطي قطرات مطرية جد خفيفة أو أمطار جد ضعيفة خلال الصباح فوق السهول الشمالية والوسطى والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والمناطق الواقعة غرب الأطلس الكبير. فيما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بمنطقة السايس والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية ومصحوبة بتطاير الغبار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و24 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.