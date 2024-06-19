مصرع شقيقين في حادثة سير نواحي سطات
محمد منفلوطي_ هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير خطيرة بجماعة النخيلة، في دائرة ابن أحمد بإقليم سطات، أسفرت أمس الاثنين عن مصرع شقيقين فيما أصيب ثالث بجروح في انقلاب سيارة كانوا على متنها.
وحسب مصادر مطلعة فإن الشبان كانوا يوم عيد الأضحى يركبون سيارة خفيفة على الطريق الوطنية رقم 11، الرابطة بين الدار البيضاء وخريبكة، قبل أن تنحرف بهم وتصطدم بعمود كهربائي، وهو ما أدى إلى وفاة شخصين، وإصابة ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى، وفتح بحث لتحديد السبب الحقيقي لوقوع الحادث، في انتظار استثمار نتائج تشريح جثتي القتيلين في مجريات التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة
17 تعليقات
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يارب العالمين
اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزقهم الجنه
لاحول ولاقوة الابالله اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من اهل الجنة
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويصبر ذويهم
آلله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم
الله يرحمهم
الله يرحمهم برحمة الواسعه
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
آلله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهما فسيح جناته
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم برحمته الواسعه
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
اللهم ارحم الموتى و اشفي الحركى منهم للعلم هذا المقطع الطريق غير خطيرة و السرعة بها محددة و لا تعتبر نقطة سوداء اي طريق متسعة و بدون منعرجات يبقى العامل البشري و الحالة الميكانيكية للسيارة هم اسباب الحادثة