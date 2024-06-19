مصرع شقيقين في حادثة سير نواحي سطات

2024-06-19 / 00:08
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير خطيرة بجماعة النخيلة، في دائرة ابن أحمد بإقليم سطات، أسفرت أمس الاثنين عن مصرع شقيقين فيما أصيب ثالث بجروح في انقلاب سيارة كانوا على متنها.

وحسب مصادر مطلعة فإن الشبان كانوا يوم عيد الأضحى يركبون سيارة خفيفة على الطريق الوطنية رقم 11، الرابطة بين الدار البيضاء وخريبكة، قبل أن تنحرف بهم وتصطدم بعمود كهربائي، وهو ما أدى إلى وفاة شخصين، وإصابة ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى، وفتح بحث لتحديد السبب الحقيقي لوقوع الحادث، في انتظار استثمار نتائج تشريح جثتي القتيلين في مجريات التحقيق، تبعا لتعليمات النيابة العامة

2024-06-19 / 00:08
17

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‫17 تعليقات

  17. اللهم ارحم الموتى و اشفي الحركى منهم للعلم هذا المقطع الطريق غير خطيرة و السرعة بها محددة و لا تعتبر نقطة سوداء اي طريق متسعة و بدون منعرجات يبقى العامل البشري و الحالة الميكانيكية للسيارة هم اسباب الحادثة

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