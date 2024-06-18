مراكش.. ترقب عرض مسؤولين للمساءلة بعد حادث الدهس بجامع الفنا

2024-06-18 / 23:25
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من المرتقب ان يتم الاستماع إلى بعض رجال السلطة بدائرة جامع ألفنا ، على خلفية تواجد سيارة  باكبر الساحات بالمدينة الحمراء تجمعا للمواطنين  ، والتي سببت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، من إصابة 3 مواطنين مغاربة وشخص رابع سائح اجنبي .

وكانت السيارة ” المجنونة ” قد باغتت المواطنين وهم جالسين لتناول وجبة عشاء بأحد الأماكن بساحة جامع الفنا ، مما عرضهم للإصابة ، فيما جلس السائق داخل سيارته حتى حلول دورية للأمن التي قامت بتأمين نقل المصابين إلى المستشفى ، واعتقال السائق بتعليمات من النيابة العامة .

ولازالت لم يعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث ، هل مشكل فرامل او ان السائق كان في وضع غير طبيعي، فيما استغرب ممن عاينوا الحادثة كيف دخلت السيارة ساحة جامع الفنا.

2024-06-18 / 23:25
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‫6 تعليقات

  1. والله كرهت التجول بهذه الساحة نظرا للسماح للراجات بالتجول بها بدون حسيب ولارقيب. الأسواق ممتلئة بالسواح من الداخل والخارج والازقة ضيقة ويأتي صاحب الموتور بسرعة جنونية اصوات المحركات واجراس المنبهات ويمكن له حتى إصابتك، لماذا لايمنع المرور للدراجات حتى لاينزعج المرء ونحافظ على سلامة الراجلين. الحوادث لامفر منها، اين السلطات المحلية من هذا؟تلك الساحة ومحيطها من الأسواق للراجلين فقط.

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  5. صباح اليوم الثلاثاء ، من إصابة 3 مواطنين

    قد باغتت المواطنين وهم جالسين لتناول وجبة عشاء !

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  6. لولا البعد السياحي الساحة ووجود سائح لما وصل الامر الى الاستماع لرجال السلطة
    مئات الحوادث تقع في الطرقات والشوارع
    ومنها ما يكون سببه تقصير السلطات والادارات في عملها ولم نسمع ولو مرة باستدعاء ممثلين للسلطة لمتابعتهم او الشركة المشرفة على الطرق وصيانتها
    مساكن دوك المغاربة دازو فوجه السائح الاجنبي

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