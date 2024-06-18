مراكش.. ترقب عرض مسؤولين للمساءلة بعد حادث الدهس بجامع الفنا

من المرتقب ان يتم الاستماع إلى بعض رجال السلطة بدائرة جامع ألفنا ، على خلفية تواجد سيارة باكبر الساحات بالمدينة الحمراء تجمعا للمواطنين ، والتي سببت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، من إصابة 3 مواطنين مغاربة وشخص رابع سائح اجنبي .

وكانت السيارة ” المجنونة ” قد باغتت المواطنين وهم جالسين لتناول وجبة عشاء بأحد الأماكن بساحة جامع الفنا ، مما عرضهم للإصابة ، فيما جلس السائق داخل سيارته حتى حلول دورية للأمن التي قامت بتأمين نقل المصابين إلى المستشفى ، واعتقال السائق بتعليمات من النيابة العامة .

ولازالت لم يعرف بعد الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث ، هل مشكل فرامل او ان السائق كان في وضع غير طبيعي، فيما استغرب ممن عاينوا الحادثة كيف دخلت السيارة ساحة جامع الفنا.